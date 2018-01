Marília vence Náutico de virada O Marília deu um importante passo no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Náutico, por 2 a 1, de virada, nesta sexta-feira à noite, no Estádio dos Aflitos, em Recife. O time paulista, agora, é vice-líder do Grupo C, com seis pontos, ao lado do líder Botafogo. O Náutico continua com três pontos, em terceiro lugar. Os dois gols do Marília sairam no final do jogo, aos 38 minutos, com Henrique (contra) e aos 46 minutos com Zé Luis. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima sexta-feira, dia 17, no interior paulista, já pelo início do segundo turno do quadrangular . O MAC pode até definir sua classificação neste jogo. O primeiro tempo foi disputado num ritmo lento, com cada time apresentando uma proposta de jogo. O Marília reforçou seu meio campo, com a escalação de três volantes - Zé Luis, João Marcos e Adilson - enquanto o Náutico, com quatro desfalques, adotou até o esquema 3-5-2, com os zagueiros Erlon, Henrique e Bruno. Mesmo com um jogo amarrado, o Náutico criou as melhores chances. A principal delas logo aos dois minutos, quando Kuki fez o cruzamento, Jorge Henrique se antecipou à defesa e mandou a bola na trave direita do goleiro Mauro. O meia Juliano teve uma boa chance aos 34 e Kuki, cobrando falta, outra oportunidade aos 40 minutos, ambas neutralizadas por Mauro. Mesmo bem posicionado na defesa, o Marília errou muitos passes no meio campo e não conseguiu armar os contra-ataques. O time pernambucano voltou para o segundo tempo mais no ataque, abrindo o placar aos três minutos após bom passe de Juliano para Hernani, dentro da área, que cruzou para o toque de letra de Jorge Henrique. Um golaço. O Marília assumiu, então, uma postura ofensiva, com o técnico Luiz Carlos Ferreira promovendo várias alterações como a saída de Galego para a entrada do atacante Camanducaia e a troca do volante João Marcos pelo meia Éder. O time paulista melhorou sua produção, criou boas chances mas também ficou exposto no setor defensivo. O Náutico teve chances para liquidar o jogo nos contra-ataques, mas seus atacantes pecaram nas finalizações. O esforço do Marília foi recompensado aos 38 minutos, quando o time empatou. Após a cobrança de escanteio, por Camanducaia, o zagueiro Andrei cabeceou no travessão e no rebote a bola tocou na perna do zagueiro Henrique e entrou. Gol contra, empate do Marília. O inesperado aconteceu aos 46 minutos, quando Éder chutou forte de fora da área, a bola bateu em Romualdo e sobrou para o complemento de Zé Luis. A defesa pediu impedimento e houve até invasão de campo por parte de um torcedor, mas o gol foi legal.