Marília vence Paulista e se salva O Marília conseguiu uma importante vitória diante do Paulista, por 2 a 1, neste domingo, no estádio Bento de Abreu, em Marília, e está livre da ameaça do rebaixamento. O time chega aos sete pontos na liderança do Rebolo do Campeonato Paulista. O Paulista tem apenas um e continua ameaçado. O Marília começou o jogo diante do Paulista todo à frente. Usando a velocidade de seus atacantes o time chegou ao primeiro gol aos 13 minutos. Sinval cruzou e Bechara, de perna direita, empurrou para o fundo das redes. O gol acordou o Paulista, que passou a pressionar e logo chegou ao empate. Aos 18 minutos, após bate e rebate na grande área, Davi chutou forte e deixou tudo igual. Com o empate, a equipe de Jundiaí começou a dominar a partida e começava a levar muito perigo ao gol de Mauro. O Marília voltou para o segundo tempo elétrico. Tanto que aos três minutos, Bechara retribuiu o passe do primeiro gol e Sinval marcou de cabeça. A nova vantagem não fez o Marília tomar uma postura defensiva e o time continuou em cima. Na final da partida, o Paulista impôs uma grande pressão, mas não conseguiu o empate. Ficha Técnica Marília: Mauro; Vladimir, Adeilson e Andrei; Marquinhos Paraná, Jeferson, Marquinhos Nascimento, Bechara(Alexandre) e Rogério Souza; Sinval (Gilson) e Ricardinho (Gil Baiano). Técnico: Paulo Comelli. Paulista: Buzeto; Luís Paulo, Juliano, Tiago e Alex Xavier; Cairo(Alemão), Fábio Gomes (Marco Túlio), Vágner Mancine, Camanducaia e Canindé; Davi(Maurício). Técnico: Luiz Carlos Ferreira. Gols: Bechara aos 13 e Davi aos 18 minutos do primeiro tempo; Sinval aos 3 minutos do segundo tempo. Árbitro: Luis Marcelo Vicentim Cancian Cartão amarelo: Andrei, Rogério Souza, Buzetto, Camanducaia e Mauricio. Local: Estádio Bento de Abreu, em Marília.