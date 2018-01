Marília vence São Raimundo por 2 a 1 O Marília conseguiu um grande resultado, em Manaus, ao vencer o São Raimundo, por 2 a 1, nesta terça-feira à noite, no Estádio Vivaldo Lima, em Manaus, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Com o resultado o time paulista recuperou a quarta posição, enquanto o São Raimundo permaneceu com 22 pontos, caindo da 16ª para a 17ª colocação. O primeiro tempo foi de um time só: o São Raimundo, que praticamente não deu espaços para o time paulista. Apesar do domínio territorial, os manauaras não conseguiram superar o forte bloqueio defensivo adversário. Quando isso aconteceu, o São Raimundo parou na grande atuação do goleiro Mauro. No intervalo, o técnico Paulo Comelli sentiu a necessidade de sair um pouco da defesa. ?A pressão é muito grande e se ficarmos só na defesa não vamos suportar a pressão." O time se adiantou e saiu na frente, com um gol de Romualdo aos 19 minutos. Mas logo em seguida o time da casa empatou com Marconato, cobrando pênalti, aos 22 minutos. O plano do Marília era explorar os contra-ataques, mas acabou tendo mesmo que se defender para tentar manter o empate. Mas no final deu sorte: Romualdo marcou o segundo gol aos 44 minutos. O Marília volta a jogar sábado à noite, em casa, quando enfrenta o líder Palmeiras. O São Raimundo vai enfrentar o América-RN, dia 9, em Natal.