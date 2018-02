Marília vence São Raimundo por 3 a 1 Na estréia do técnico Luís Carlos Martins, o Marília voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no Estádio Bento de Abreu Sampaio, em Marília, os donos da casa venceram o São Raimundo-AM, por 3 a 1, com três gols de bola parada. Com os três pontos, o Marília saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 14ª colocação, com oito pontos. Já o São Raimundo continuou com 10 e caiu para a 10ª colocação. O jogo começou quente em Marília. Logo aos três minutos, o árbitro viu um empurrão de André Ricardo em Éder dentro da área. Anderson Lobão cobrou o pênalti e converteu. Mas a alegria durou pouco. Aos 14 minutos, Doriva levantou na área e Delmo cabeceou entre os zagueiros para empatar. Precisando da vitória para se reabilitar na competição, o time paulista não descansou enquanto não voltou à frente do placar. Aos 40 minutos, em cobrança de falta da entrada da área, o veterano Maurílio acertou o ângulo e desempatou novamente o jogo. O Marília voltou para o segundo tempo disposto a segurar o placar de vantagem. Por quase todo o tempo a missão foi tranquila, mas faltando 15 minutos para o final o time amazonense começou a apertar. A sorte dos donos da casa foi uma falta aos 37 minutos, na estrada da área. O lateral Jorginho cobrou com perfeição e fechou o placar. Pela oitava rodada do Brasileiro da Série B, o Marília volta a jogar na próxima terça-feira, quando enfrenta o Avaí-SC em Florianópolis. Já o São Raimundo, joga no sábado, em casa, contra o Brasiliense-DF.