Marília vence União e lidera Série B O Marília conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B e assumiu a liderança. Neste sábado à noite, foi a Araras e derrotou o União São João por 1 a 0, no confronto paulista da rodada. Com mais estes três pontos, o MAC alcançou seis pontos. O União ainda não pontuou - perdera na estréia para o Santa Cruz, por 3 a 0, no Recife. Na primeira etapa, o jogo foi bem movimentado, com um lance claro de gol para cada time. Logo aos oito minutos, o atacante Camanducaia, do Marília, acertou o travessão. Aos 20, o União deu o troco com Valdo, que também acertou o travessão. O jogo continuou bom na etapa complementar, com o União tomando a iniciativa. O único gol do jogo, no entanto, foi para o Marília. Aos 24 minutos, Romualdo cruzou, o goleiro Rafael e o atacante Camanducaia trombaram e a bola ficou livre para Marquinhos Paraná, que completou para o gol. Ficha Técnica: União São João: Rafael; Diguinho, Lica, Ben-Hur (Félix, depois Tosca) e Fabiano; Branco, Baiano, Valdo e Juliano; Laércio e Geovani (Osmar). Técnico: Paulo Roberto. Marília: Mauro; Adeilson, Vladimir e Andrei; Marquinhos Paraná, Zé Luis (Rogério Souza), Bechara, Adílson e Galego; Camanducaia (Claudemir) e Romualdo. Técnico: Paulo Comelli. Gols: Marquinhos Paraná aos 24 minutos do segundo tempo. Árbitro: Rodrigo Guarizo do Amaral (SP). Cartão amarelo: Marquinhos Paraná, Adeílson, Bechara, Ben-Hur e Félix. Cartão vermelho: Juliano, Rogério Souza e Adeilson. Local: Estádio Hermínio Ometto, Araras.