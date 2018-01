Marília, vice-líder, vence Paulista Com um gol de Ricardinho cobrando pênalti, sofrido por ele mesmo, o Marília venceu por 1 a 0 o Paulista no duelo de times emergentes do interior de São Paulo, disputado nesta sexta-feira à noite, no Estádio Bento de Abreu, em Marília, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi o quinto consecutivo dos donos da casa, que assumiram a vice-liderança da Série B, com 25 pontos. O representante de Jundiaí ficou com 17 pontos e caiu para o 15.º lugar. O clima de tristeza dominou o Paulista, que ficou em situação muito difícil na competição. "Agora vamos para o tudo ou nada, tentar uma seqüência incrível pela classificação", adiantou o técnico Vágner Mancini, prevendo as dificuldades. "Pagamos por priorizar a Copa do Brasil", finalizou. Conforme o Paulista já esperava, o Marília começou em um ritmo muito forte o jogo e marcou o gol da vitória, aos 22 minutos. Após jogada individual, Ricardinho sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou bem e marcou. No segundo tempo, as mudanças feitas pelo técnico Vágner Mancini não tiveram efeito e o Marília não teve dificuldades para garantir a quinta vitória consecutiva. Na 15.ª rodada, o Marília vai enfrentar o Ceará, em Fortaleza, na terça-feira, dia 26. Na sexta-feira, dia 29, o Paulista tentará a reabilitação em casa diante do Caxias, vice-lanterna.