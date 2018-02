Marília vira para cima do Guarani O Marília conseguiu uma virada incrível sobre o Guarani e manteve suas chances de classificação para o quadrangular final da Série B do Brasileiro. Com 2 gols nos últimos 5 minutos, o time da casa ganhou por 3 a 2 nesta quarta-feira, no Estádio Bento de Abreu, em Marília. A vitória em casa deixou o Marília com 6 pontos no grupo B, empatado com a Portuguesa, que perdeu para o líder Náutico também nesta quarta-feira - o time pernambucano chegou aos 9 pontos. Já o Guarani caiu para a lanterna, com 3 pontos. Jogando como visitante, o técnico Luiz Carlos Ferreira alterou o time de Campinas, abandonando o esquema com 3 atacantes - Wagner foi para o banco. "O Guarani não pode levar o sufoco que levou em casa, por isso esta formação", justificou. Com isso, o Guarani saiu na frente. Foram dois gols seguidos. Aos 25 minutos, Adílio recebeu passe e cruzou rasteiro para Jonas, que chutou no alto. E aos 27, o mesmo Jonas deu passe para Edmílson, que deixou a bola passar para Nelsinho. E ele chutou forte: 2 a 0. Mas o Marília não desistiu, mesmo perdendo por 2 a 0. E diminuiu ainda no primeiro tempo. Aos 46 minutos, João Marcos cruzou da esquerda, Anaílson dominou a bola, girou e chutou no canto esquerdo. Na volta do intervalo, mudança nos dois times. O Guarani retornou ao 4-4-3 com a entrada de Wágner no lugar de Adílio. Já no Marília, o técnico Wladimir Araújo trocou atacante por atacante: Celsinho substituiu Théo. O jogo ficou equilibrado até os minutos finais. Aí, o Marília conseguiu a virada. Aos 43, Wellington Silva empatou a partida. E aos 48, Anaílson cruzou para Róbson fazer 3 a 2.