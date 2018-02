Marília x Ceará tem mudança no horário A partida entre Marília e Ceará, pela 9ª rodada da Série B do Brasileiro, teve o seu horário antecipado em 15 minutos. Marcada inicialmente para começar às 11 horas de domingo, ela começará às 10h45, no estádio Brndo de Abreu Sampaio Vidal, no interior paulista. A mudança ocorreu devido à transmissão da Rede Record. Como está transmitindo os jogos da Euro 2004, a emissora pediu a antecipação do jogo da Série B para poder encaixá-lo em sua grade de programação. Em relação ao time, o técnico Luís Carlos Martins deverá promover a estréia do lateral-esquerdo Dickson, em lugar de Cássio, que foi suspenso por expulsão. O novo titular foi destaque da Internacional de Limeira na campanha do título da segunda divisão paulista - marcou 7 gols. Já para o lugar do veterano Leandro Ávila, também suspenso, o treinador tem quatro opções. Juninho, Cláudio, João Marcos e Wesley brigam pela vaga. Ainda no meio, o meia Fernando Fumagalli vai retornar. O Marília está atualmente na 18ª colocação na Série B, com 8 pontos conquistados.