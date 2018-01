Marília x Palmeiras: esgotados ingressos Aguardado como o "jogo do ano" em Marília e em toda a região, o confronto de sábado à noite, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Abreusão, entre Marília e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, já tem público definido. As previsões iniciais da diretoria se confirmaram e todos os 12 mil ingressos colocados à venda terminaram no final da tarde desta quinta-feira. "Nossa torcida está eufórica. Mas nós já tínhamos falado de que a presença do Palmeiras na cidade seria uma grande festa", disse, emocionado, o presidente Beto Mayo. Ele não vê inconveniente no término dos ingressos, uma vez que o jogo será mostrado ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record de Televisão. Enquanto a torcida se prepara para a festa, os jogadores reiniciaram os treinamentos, nesta quinta-feira, depois da importante vitória em Manaus, diante do São Raimundo, por 2 a 1. O técnico Paulo Comelli não definiu o time, mas terá todos os titulares à sua disposição. O meia Juca, o atacante Camanducaia e o volante Zé Luis que não atuaram em Manaus, já que estavam suspensos pelo terceiro amarelo, terão presenças garantidas sábado.