Marília x Palmeiras será em Prudente O Marília só vai estrear em casa no Campeonato Paulista no dia 8 de fevereiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. É que o jogo contra o Palmeiras, marcado para dia 24 de janeiro, já foi transferido para o Estádio Eduardo José Farah, o Farazão, na cidade de Presidente Prudente. O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol atendeu ao pedido do time do interior que ainda não conseguiu completar reformas no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal exigidas pela defesa civil e pelo Corpo de Bombeiros de Marília. "Nosso gramado está perfeito, mas existem algumas obras no estádio que atrasaram além do que prevíamos", justificou o presidente José Roberto Duarte Mayo. Apesar do imprevisto, a direção do clube está otimista com relação à presença de grande público em Prudente, que fica distante 180 quilômetros de Marília. "Acho que vai ter mais de 30 mil pessoas no estádio", completou o dirigente. A estréia do Marília no Paulista será contra o Guarani, dia 21, em Campinas. Dia 24 enfrenta o Palmeiras, dia 28 pega o União São João, em Araras, e dia 8 de fevereiro finalmente estreará em casa diante do Paulista, pela quarta rodada.