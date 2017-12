Marin não entregará carta de crédito à Justiça dos EUA

O ex-presidente da CBF, José Maria Marin, não apresentará a carta de crédito de US$ 2 milhões (R$ 8 milhões) nesta sexta-feira (15), data em que termina o prazo concedido pela Justiça dos EUA. Fontes ligadas ao processo revelaram ao Estado que os custos vinculados à carta são o principal motivo da dificuldade em obter o documento. Apesar do não cumprimento do acordo, estendido em um mês pelo juiz Raymond Dearie, o cartola pode não perder o direito a prisão domiciliar, tampouco ser transferido para uma prisão.

Fontes com acesso direto ao processo acreditam que o ex-cartola consegue cumprir o acordo com a Justiça americana sem apresentar a carta de crédito. Desta maneira, a defesa do réu tenta negociar o acordo tendo como base o argumento de que as demais condições já estão sendo cumpridas.

“Os custos dos juros no Brasil são absurdos, considerando o período de três anos de execução do processo, isso inviabiliza a carta. Existe um pacote com garantias substanciais sendo cumpridas e não há como Marin ser preso por não apresentar a carta”, revelou ao Estado uma fonte ligada ao processo nos EUA.

Com possibilidade de ser condenado a 20 anos de prisão, sob as acusações de fraude, conspiração e lavagem de dinheiro, Marin precisa cumprir com a garantia de US$ 15 milhões (R$ 60 milhões) à Justiça dos EUA para aguardar ao julgamento em prisão domiciliar. Pelo acordo, que inclui seu apartamento em Manhattan avaliado em US$ 3,5 milhões e o pagamento em dinheiro já feito de US$ 1 milhão, a carta de crédito de US$ 2 milhões deveria ser entregue até esta sexta-feira, 15.

CARTA DE CRÉDITO

Concedida por banco ou seguradora no Brasil e validada por uma instituição financeira nos EUA, a carta de crédito tem custo mensal de manutenção estimado em R$ 160 mil (considerando os atuais juros de 2% ao mês). Caso o processo se estenda por três anos, os custos totais do documento chegam a R$ 5,7 milhões. Neste caso, o preço da obtenção da carta corresponde a mais da metade do valor que precisa ser garantido por ela – desvantagem financeira para o ex-presidente da CBF.

Após ser preso em maio de 2015 na Suíça com outros seis dirigentes de futebol, Marin foi extraditado em novembro para os Estados Unidos, onde aguarda julgamento em prisão domiciliar em seu apartamento de luxo na Quinta Avenida. O brasileiro, no entanto, só pode sair de casa após comunicar à Justiça, além de ter de arcar com todos os custos da vigilância de 24 horas no local, despesa que já lhe custou mais de US$ 70 mil desde sua chegada à Nova York.