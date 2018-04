Marin reitera confiança em Felipão e pede união na seleção brasileira

RIO - O presidente da CBF, José Maria Marin, aproveitou a convocação da seleção brasileira visando a disputa da Copa das Confederações para assegurar mais uma vez que o técnico Luiz Felipe Scolari e o restante da comissão técnica tem sua total confiança e permanecerá no comando da equipe para a Copa do Mundo de 2014, independentemente dos resultados nos próximos compromissos.

"Renovo mais uma vez a minha total confiança na comissão técnica. Eu tenho total confiança no trabalho dessa comissão, que ficará conosco até 2014. Vocês podem fazer o trabalho com essa confiança, com total liberdade na escolha dos jogadores, na convocação, e, principalmente, na escalação", declarou.

Marin assumiu a presidência de CBF em março de 2012, substituindo Ricardo Teixeira, que renunciou ao cargo. Em abril de 2014, será realizada a eleição presidencial da CBF, mas o mandato do eleito vai começar apenas em 2015. Com várias especulações sobre o pleito e sob intenso questionamento, Marin fez um apelo para que passe a existir uma concentração no trabalho da seleção e pediu um País unido para apoiar a equipe.

"Aproveito a oportunidade para fazer um apelo. Estamos voltados exclusivamente para preparar a seleção. Vamos seguir o calendário e agora é a Copa das Confederações e depois a Copa. Estamos voltados totalmente para a seleção. É tempo de seleção, não é de eleição. Pediria humildemente que todo nosso trabalho e preocupação fosse voltado para a seleção. É um apelo que faço", declarou, em tom de discurso.