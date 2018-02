Marina já está em casa com Robinho Exatamente às 13h18 dona Marina da Silva Souza voltou para casa. A mãe de Robinho, libertada na madrugada desta sexta-feira pelos sequestradores, chegou em um Golf verde, que entrou rapidamente no edifício W. Lobbe, que já estava protegido pelos seguranças do jogador. Moradores estavam na entrada do edifício e aplaudiram sua chegada. O movimento também atraiu torcedores, que comemoravam o fato com as bandeiras do Santos. Também houve uma salva de rojões para comemorar o feito. Ao mesmo tempo os vizinhos, na frente do edifício e de mãos dadas, oram pela soltura de dona Marina, embaixo da faixa onde está escrito "É Natal, que o Menino Jesus atenda as nossas preces". Marina estava seqüestrada há 41 dias e foi libertada na manhã desta sexta-feira em São Paulo (SP). Com seu retorno para casa, Robinho deve jogar no domingo, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.