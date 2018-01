Maringá e Paraná ficam no 0 a 0 O Paraná pagou pela falta de pontaria de seus atacantes e não passou de um empate sem gols neste domingo, contra o Grêmio Maringá, em Maringá, pelo Campeonato Paranaense. Esse resultado manteve as equipes em posições intermediárias na tabela e foi o quinto empate consecutivo do Maringá. As duas equipes fizeram um jogo fraco tecnicamente e culparam o calor pelo resultado. No final da partida, a torcida local apedrejou o ônibus da delegação paranista. A quinta rodada começou no sábado, com a vitória do Coritiba sobre o Atlético, por 2 a 1, que o confirmou como líder isolado da competição com 15 pontos. O Atlético está em sétimo lugar, com sete pontos. As surpresas do torneio são Paranavaí e Francisco Beltrão que permanecem entre os primeiros colocados. Os outros jogos foram Prudentópolis 3 x 2 Rio Branco, Londrina 2 x 1 União Bandeirante, Iraty 3 x 3 Roma, Malutrom 3 x 0 Ponta Grossa, Paranavaí 3x0 Francisco Beltrão e Cascavel 1 x 1 Portuguesa. Ficha técnica Maringá: Rondinelli; Boré, Dezinho, Moreira e Canú; Lelo (Josemar), Leonel, Leonardo e Gérson Mendes (Ferreira); Osni (Val Baiano) e Jânio. Técnico: Pinho. Paraná: Darci; Roberto (Adson), Fernando Lombardi e Ageu; Wiliam, Goiano, César Romero (Fernando Miguel), Marquinhos e Fabinho; Flávio (Marcelo Camargo) e Dennys. Técnico: Caio Júnior. Árbitro: Carlos Jack Magno. Cartão amarelo: Roberto, Jânio e Ferreira Cartão vermelho: Dennys e Moreira. Local: Estádio: Willie Davis, em Maringá.