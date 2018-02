Marinho culpa falta de comunicação pelos gols do Ituano Capitão do time e um dos mais experientes do elenco, o zagueiro Marinho viu na falta de conversa o principal motivo da derrota do Corinthians para o Ituano, neste sábado, no Pacaembu. ?Precisamos abrir mais a boca, nos comunicarmos. Tomamos os gols em duas bolas que eram nossas. Isso não pode acontecer?, reclamou o jogador, que não quis culpar ninguém individualmente. ?Foram falhas do grupo e não individuais.? Para o volante Marcelo Mattos, que esteve envolvido no lance do segundo gol do Ituano as ?duas desatenções, causaram os dois gols?. ?Depois dificultou para correr atrás e marcar duas vezes?. Estreante do dia, o lateral esquerdo Wellington disse ter sofrido por não estar ainda 100% e lamentou a má estréia. ?É triste estrear perdendo, mas vou tentar nos próximos jogos, com mais ritmo de jogo, reverter isso.? Leão deu a entender que o tropeço estava previsto antes mesmo do jogo. No gramado, perguntado sobre a campanha do time até então (três vitórias em três jogos), o técnico corintiano fez questão de desconversar. ?Em um campeonato por pontos corridos isso seria importante. Com essa fórmula, só vamos saber se não estamos mais no caminho certo o dia em que olharmos na tabela e não estivermos mais entre os quatro primeiros?, comentou. De fato, o time permanece entre os primeiros, mas demonstrou muitos erros. Muitos deles por parte do lateral-esquerdo Wellington, que fez sua estréia. "Ainda preciso treinar muito. Cheguei anteontem (quinta), treinei com o time pela primeira vez ontem (sexta) e já joguei hoje (sábado). Não estou no meu melhor condicionamento físico e também não estou entrosado com o grupo", explicou. Nilmar treina com bola Depois de abandonar a pré-temporada corintiana no começo do ano, o atacante Nilmar treinou com bola, neste sábado, pela primeira vez desde que foi reintegrado ao elenco do Corinthians. O jogador recebeu 800 mil reais referentes ao debito do Corinthians. Nilmar ainda deverá receber mais 400 mil até terça-feira. O atleta irá treinar com o restante do grupo na segunda e poderá estrear no Paulistão no próximo final de semana, contra o Guaratinguetá.