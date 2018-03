Marinho e Alex Oliveira são da Ponte A Ponte Preta continua se reforçando para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa dia 10 de agosto. Nesta segunda-feira à tarde apresentou suas novas contratações no estádio Moisés Lucarelli: o zagueiro Marinho, ex-Guarani e Grêmio, e o meia Alex Oliveira, ex-Vasco da Gama. Marinho ainda tem seus direitos federativos presos ao Besiktas, da Turquia. Ele fica na Ponte, por empréstimo, até julho do próximo ano. Os valores da negociação não foram divulgados oficialmente, mas seria de US$ 300 mil. Com 26 anos, 1,85 m e 85 quilos, Marinho começou a carreira na Portuguesa Santista, mas ganhou destaque como zagueiro do Guarani no final dos anos 90. Na época trabalhou com o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. "Aceitei a proposta de jogar na Ponte, principalmente, pelo Vadão", confirmou o jogador. Suas principais conquistas foram pelo Grêmio, onde sagrou-se campeão gaúcho e da Copa do Brasil em 2001. Alex Oliveira tem 28 anos e cedeu seus direitos federativos à Ponte, tanto que assinou contrato de quatro anos, portanto, até 2006. Seu currículo é extenso, embora nunca tenha se destacado nos clubes por onde passou: Paulista de Jundiaí, Palmeiras, Bragantino, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Vasco e Bahia. Antes da chegada destes dois jogadores, a Ponte já tinha contratado os laterais Daniel(Palmeiras) e Luciano Baiano (Guarani); o meia Hernani (Portuguesa) e o atacante Basílio (Ituano). O clube tem mantido suas atividades em cima de uma programação financeira feita com a venda do artilheiro Washington para o Fernebahçe, da Turquia, por US$ 8 milhões.