Marinho e Fabrício devem deixar Ponte A vitória da Ponte Preta na repescagem do Campeonato Paulista sobre a Portuguesa, sábado, no Canindé, por 4 a 3, animou os dirigentes campineiros a apressarem o processo de reformulação do elenco para o Campeonato Brasileiro. Mais dois jogadores estão com um pé fora do Majestoso: o zagueiro Marinho, que interessa ao Atlético-PR, e o centroavante Fabrício Carvalho, que pode ir para o Figueirense. Desta forma, eles tomariam o mesmo rumo do meia Hernani, que se transferiu para o Goiás; do goleiro Hiran, que ainda procura clube; do lateral-direito Daniel, que acaba de se desligar do elenco. O meia Piá, que não tem sido aproveitado no time titular, também está praticamente fora dos planos da comissão técnica. A Ponte, agora, se concentra para encarar o Ituano, quarta-feira à noite, em Campinas. A idéia é devolver a derrota, por 2 a 1, sofrida na primeira fase, em Itu. Os jogadores treinaram no período da tarde no CT do Jardim Eulina e farão um coletivo nesta terça-feira pela manhã.