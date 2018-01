Marinho estréia; Carlos Alberto, talvez A última colocação no Paulista depois das derrotas nos primeiros jogos faz o Corinthians/MSI esvaziar a festa programada para sábado no Morumbi. Para tentar evitar nova derrota quarta-feira em Sorocaba, diante do Atlético de Sorocaba, o clube fará a estréia do zagueiro Marinho e luta para a liberação do meia Carlos Alberto. Embora todos saibam que a prioridade corintiana no primeiro semestre é a Copa do Brasil, os vexames diante do Mogi Mirim e do Marília pesaram. Tite já percebeu que só com os jogadores que entraram em campo não haveria como reagir. A segunda-feira foi dura para a ala que cuida da burocracia do time. Havia uma previsão de que não seria preciso pressa. Os dois deveriam estrear apenas contra o América no sábado. Mas diante das derrotas, o trâmite burocrático teve de ser acelerado. O meia Carlos Alberto nem treinou hoje à tarde. Ele foi para São Paulo apressar a sua documentação. Seu caso é muito mais complicado do que o de Marinho. Carlos Alberto estava jogando no futebol português, no Porto. Transações internacionais são mais demoradas do que as feitas entre clubes do Brasil. Logo depois da derrota diante do Mogi Mirim, Carlos Alberto percebeu que seu regime - estava quatro quilos acima do peso - foi intensificado. Vivido, percebeu que queriam sua escalação antes do tempo previsto. "Eu me sinto pronto. Se o Tite e o Corinthians precisar de mim não existe essa história de ficar esperando até a partida contra o América no Morumbi. Temos de nos recuperar no Paulista. Quero dar a minha parcela de contribuição", disse. O já confirmado Marinho estava entusiasmado com a possibilidade de jogar. Ele também foi esperto, percebeu que as derrotas exigiam reforços ao time. "Foi o Tite quem me trouxe do Atlético Paranense. Ele sabe desde o tempo em que trabalhamos juntos no Grêmio que basta me chamar que eu faço o que for para colaborar com o time. Se precisar de mim contra o Sorocaba, pode contar."