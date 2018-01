Marinho faz exames nesta segunda-feira A contratação do zagueiro Marinho só deve ser ratificada pelo clube nesta segunda-feira, depois que o jogador passar pelos exames médicos de praxe e assinar contrato com o Corinthians. O próprio atleta foi cauteloso ao falar sobre a sua transferência para o Parque São Jorge: "Ainda não assinei contrato. Então, não posso me considerar um galáctico", disse o zagueiro, numa entrevista por telefone, sábado à noite. Marinho deve comparecer à clínica Cohen nesta segunda-feira à tarde para se submeter aos exames médicos com o fisiologista Renato Lotufo. Mas como o atleta goza de plena saúde, e teve boa participação em 2004, jogando pelo Atlético-PR, sua contratação é dada como certa. Após os exames, Marinho assina contrato e em seguida se apresenta ao técnico Tite, em Porto Feliz (SP).