Marinho Peres deixa o Belenenses A derrota para o Academica Coimbra por 2 a 1, na sexta-feira, levou o técnico brasileiro Marinho Peres a entregar neste domingo o cargo à diretoria do Belenenses, informou o presidente do clube, João Gonçalves. O assistente Nenê deve substituir Peres até o final do Campeonato Português. O time está na oitava colocação, com 25 pontos.