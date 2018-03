Marinho Peres estréia amanhã no Juventude As estréias do técnico Marinho Peres, contratado esta semana para substituir o demitido Cristóvão Borges, e do zagueiro Índio, que retornou ao clube após uma péssima passagem pelo Palmeiras, são as novidade do Juventude para a partida contra o Santos, neste sábado, às 18h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Neste confronto, válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o time caxiense tentará quebrar o jejum de vitórias, que chega a cinco jogos. As duas estréias representam um certo alívio à equipe, que terá três desfalques, motivados por suspensões. O lateral-esquerdo Filipe Alvim e os volantes Dionattan e Rodrigo Pontes são titulares que estarão fora do jogo devido a suspensões. Isso sem contar o zagueiro reserva Maurício e o meia Hugo, este há mais tempo afastado do time, devido aos dois meses de punição que recebeu por agressão a um árbitro num amistoso. Um reforço inesperado é o meia e atacante Michel. Ele tinha a negociação com o Channam Dragons, da Coréia do Sul, dada como certa, tanto que não treinou na quarta e quinta-feira, enquanto acertava detalhes com empresários. Mas um desacerto de última hora acabou com tudo e Michel deve ficar no Juventude; ao menos por enquanto. "Eu não quero mais falar sobre esse negócio, e sim jogar pelo Juventude", afirmou o atleta. Michel participou do treino recreativo desta sexta-feira pela manhã e, depois de uma conversa com o técnico Marinho Peres, deverá ser escalado. A notícia, se é boa para o técnico e a torcida, preocupa os dirigentes do Juventude, que contavam com os cerca de US$ 280 mil que receberiam pelo empréstimo até novembro. Marinho Peres afirma que o Juventude terá a sua cara em cerca de 15 dias. Ele ainda está conhecendo os jogadores e, por isso, optou pelo esquema mais tradicional, o 4-4-2. Segundo o técnico, o Santos é uma grande equipe, com destaque aos garotos Diego e Robinho, embora garanta que não fará marcação especial sobre eles. A definição do time caxiense deverá ocorrer depois de muita conversa de Peres com os demais integrantes da comissão técnica e os próprios atletas. Negócios - Após a chegada de Marinho Peres, o Juventude acertou a vinda de dois reforços. Um deles é o volante Marcus Vinícius, 30 anos, que defendeu clubes como Cruzeiro e Portuguesa. Ele estava na China, de onde retornou devido ao temor em relação à pneumonia asiática. O outro contratado é o atacante Léo, 19 anos, ex-Guarani e Botafogo-RJ. Os dirigentes buscam mais jogadores, já que há um consenso de que o grupo precisa ser qualificado.