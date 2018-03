Marinho Peres já corre risco no Juventude O Juventude enfrenta o Fortaleza neste domingo, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, envolto numa crise. O técnico Marinho Peres, que comandou a equipe em apenas duas partidas - empate de 1 a 1 com o Santos e derrota por 3 a 0 para o Corinthians - já começa a ter o trabalho questionado. Uma prova dos problemas do clube está na demissão do auxiliar-técnico de Marinho Peres, Valter Negreiros, ocorrida na quinta-feira. Ocorre que na reapresentação do grupo, segunda-feira, após a derrota para o Corinthians, Negreiros usou uma expressão considerada forte demais pelos dirigentes na tentativa de reanimar os atletas. "Se vocês fossem tão bons, não estariam no Juventude", disse o auxiliar. A declaração, feita de forma reservada mas tornada pública por alguns jogadores, provocou muita discussão. No final o auxiliar acabou sendo demitido. E a análise feita pela crônica esportiva da cidade de Caxias é que o caso indica a fragilidade da situação de Marinho Peres. O treinador se diz surpreso, pois está há apenas três semanas no clube, iniciando um trabalho, mas reconhece que "no futebol brasileiro tudo é possível". Na tentativa de buscar pelo menos um empate, Marinho Peres vai utilizar o esquema 3-5-2 neste domingo, com oito jogadores com preocupação defensiva. Na frente, apenas Gustavo e João Paulo.