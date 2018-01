Marinho Perez é demitido pelo Juventude O Juventude anunciou nesta tarde a demissão do técnico Marinho Perez, 53 anos. Ele foi o segundo comandante da equipe, sucedendo a Cristovão Borges a partir da nona rodada. Marinho comandou o time gaúcho em seis partidas do Campeonato Brasileiro e duas pelas semifinais do campeonato estadual. Nesses jogos, ele obteve uma vitória, quatro empates e três derrotas, sendo a última por 1 a 0 para o time praticamente misto do Cruzeiro. Interinamente assumiu o comando do time Raul Plassmann, ex- comentarista de televisão que veio como auxiliar de Marinho Perez. Além de Marinho Perez, o zagueiro Neguete deverá ser liberado devido as falhas constantes nos últimos jogos. A direção do Juventude está a procura de um novo técnico e entre os cotados aparecem Edson Gaúcho, Luiz Carlos Ferreira, Zé Mário, Giba e Zé Teodoro.