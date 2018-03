Marinho Perez é novo técnico do Juventude O Juventude não perdeu tempo após a demissão do técnico Cristovão Borges e anunciou nesta quarta-feira o nome de Marinho Perez como novo treinador do clube caxiense. O ex- zagueiro de 56 anos teve passagens por clubes como Internacional e Palmeiras. Muito apressado, ele chegou à Caxias do Sul por volta do meio-dia e será apresentado aos jogadores no período da tarde. Marinho construiu a carreira de técnico basicamente na Europa, atuando em vários clubes de Portugal. Após trabalhar por mais de 10 anos fora do País, o novo treinador do Juventude pretende ganhar espaço no futebol brasileiro. Citou, em rápido depoimento, Ricardo Gomes como referência, atual técnico da seleção olímpica, que treinou o Juventude no ano passado com sucesso.