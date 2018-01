Marinho quer R$ 20 milhões da Ponte Se a semana começou positiva para a Ponte Preta com a vitória no dérbi, o final pode ser de problemas para a diretoria. O zagueiro Marinho, que atuou pelo time de Campinas durante o Campeonato Brasileiro, cobra R$ 20 milhões na Justiça em virtude de quebra de contrato. As partes estiveram reunidas nesta quarta-feira na Justiça do Trabalho de Campinas, mas ninguém apresentou novas provas além das contratuais. "A Ponte nos ofereceu apenas R$ 300 mil. Já recusamos e voltamos a afirmar que só aceitaremos o valor integral", explicou o advogado, mostrando-se irredutível quanto a um possível acordo. A sentença deve sair no primeiro semestre do próximo ano. Na confiança da vitória, o advogado alerta que se o patrimônio do clube não cobrir o valor da ação ele irá em cima do patrimônio do presidente Sérgio Carnielli. O advogado Maurício Rech, da empresa Refast Consultoria Desportiva, com sede em Porto Alegre, que defende os interesses do zagueiro, cobra uma multa contratual de R$ 19,5 milhões, além dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2002 e janeiro de 2003, do 13º salário e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). A direção da Ponte Preta, por meio de sua assessoria, entretanto, garante que as negociações estão adiantadas e um acordo deve ser selado nos próximos dias. Contratado junto ao Besiktas, da Turquia, o jogador chegou como grande reforço para a equipe em 2002. Mas, bastou o jogo contra o rival Guarani para, após uma falha gritante, abandonar o clube alegando falta de pagamento. STJD no Rio - Outra disputa judicial, mais tranqüila, vai passar a Ponte Preta, nesta quinta-feira, no Superior Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Lá será julgado o recurso do Paysandu que perdeu os três pontos para a Ponte Preta por uso irregular de três jogadores: Borges Neto, Júnior Amorim e Aldrovani. O clube paraense também tenta reaver os dois pontos perdidos para o Corinthians. Segundo a advogada da Ponte, no Rio, Vera Otero, são mínimas as chances do tribunal reverter a decisão tomada por unanimidade. O técnico Abel Braga já avisou que só deve definir o time sexta-feira para o jogo com o Corinthians. O zagueiro Gabriel, com três cartões amarelos, será substituído por Rodrigo, que volta de suspensão.