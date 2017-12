Marinho reage e ataca "mala branca" O zagueiro Marinho reagiu com irritação à suposta iniciativa da diretoria do Internacional de pagar por gol que o Goiás faça no Corinthians, na partida de domingo, em Goiânia, que pode decidir o Campeonato Brasileiro de 2005. ?É legal isso né!?, ironizou o zagueiro. ?Ao invés de pagar para os outros, ele deveria investir no time dele?, disse o jogador do Corinthians, referindo-se ao presidente do Inter, Fernando Carvalho. ?Será que ele não confia em sua própria equipe??, questionou. Para ser campeão, o Inter precisa não apenas vencer o Coritiba fora de casa, como também tirar um saldo e cinco gols em favor do time paulista. O meia Carlos Alberto também falou sobre o assunto. ?Eu nunca recebi mala preta, mas tenho certeza que teve muita gente que já recebeu dinheiro para ganhar da gente?, disse. De acordo com especulações surgidas nesta terça-feira, o clube gaúcho estaria oferecerendo R$ 10 mil aos jogadores do Goiás para cada gol que a equipe marcar no Corinthians. A estratégia é desmentida pela diretoria gaúcha. ?Isso não é verdade. O Inter não se presta a este tipo de negociata?, disse o 2º vice-presidente do Inter, Mário Sergio Martins.