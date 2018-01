Marinho: ?Só falam mal de mim...? Está virando moda no Corinthians. Depois de Tevez, nesta segunda-feira foi a vez de o zagueiro Marinho dizer que está sendo perseguido. Mas não pelos árbitros, como reclamou o atacante argentino na semana passada, e sim pelos críticos. ?Dá mais ibope e vende mais jornal quando o Corinthians perde. Prova disso é que a sala de imprensa fica cheia após uma derrota. Nesta segunda não tem quase ninguém?, afirmou. Como se estivesse pedindo um pouco de carinho, o grandalhão procurou desabafar. Ainda mais pelo fato de o time não ter sofrido gols nos últimos três jogos em que ele esteve como titular ? Internacional, Goiás (pela Sul-Americana) e Atlético Paranaense. ?É fácil ficar cornetando quando se joga mal, mas na hora em que vamos bem, é difícil aparecer alguém para elogiar?, continuou Marinho. ?Quando eu fiz os dois gols contra, só dava Marinho nos programas de tevê. Domingo, se ouvi meu nome duas vezes foi muito. Parece até que eu nem joguei.? Na verdade, ele só jogou porque o titular Sebá cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E dificilmente roubará a vaga do argentino nos próximos jogos. ?Se estão me perseguindo, fiquem à vontade, pois não me importo. Se me criticaram é porque fiz alguma coisa de errado, mas não preciso da imprensa para me analisar, pois tenho autocrítica?, disse o jogador. Para o zagueiro, o bom desempenho prova de que os erros cometidos no passado ? um gol contra para o Cruzeiro e outro para o Santos ? foram ?coisas do futebol?. ?Foram duas semanas falando sobre o Marinho. Quando nem tinha mais assunto, aparecia uma notinha com o meu nome?, lembrou. ?Eu quero ver se vão falar de mim se daqui para frente o Corinthians não tomar gols.? Marinho, porém, deixou escapar que as críticas podem prejudicar a sua carreira se não ficar no clube na próxima temporada. ?Se um jogador é criticado e está com o contrato por vencer, dificilmente arruma outro clube, mas se é elogiado e acaba o vínculo, várias portas se abrem.?