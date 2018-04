Mário Fernandes se machuca e preocupa o Grêmio

A situação preocupa porque a lesão ocorreu no mesmo local que tirou Mário Fernandes das últimas partidas do Grêmio. Assim, William Thiego pode ser mantido na equipe titular para o confronto com o Sport. Esta é a terceira vez que o defensor sofre um trauma no tornozelo direito, de acordo com o médico Felipe do Canto.

"O jogador entrou no vestiário sentindo dores, mas o tornozelo não está inchado. Vamos esperar até amanhã para ver o avanço da lesão. Somente a partir daí poderemos dizer se ele vai treinar nos próximos dias", explicou, evitando fazer uma previsão sobre a possibilidade de Mário Fernandes atuar no final de semana.