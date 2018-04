Mário Fernandes sente tornozelo e preocupa o Grêmio O técnico Paulo Autuori pode ganhar mais um desfalque para o jogo entre Grêmio e Fluminense, no domingo. Sem poder contar com o lateral-esquerdo Lúcio, com uma lesão no ombro, e com o atacante Maxi López, suspenso, o treinador agora pode ficar sem Mário Fernandes, que deixou o treino desta sexta-feira com dores no tornozelo direito e é dúvida para o confronto.