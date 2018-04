Mário Fernandes treina e garante vaga no time do Grêmio

A situação de Mário Fernandes preocupava pois a pancada sofrida na atividade de terça ocorreu no mesmo local da contusão que o tirou das duas últimas partidas do Grêmio, contra Fluminense e Goiás. No entanto, o jogador treinou normalmente e está confirmado para o jogo de domingo, diante do Sport, pela 27ª rodada do Brasileirão.

A baixa do dia ficou por conta do atacante Jonas. Segundo o médico do clube Paulo Rabaldo, o jogador sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa e foi apenas poupado do trabalho desta quarta.

O Grêmio está na sexta colocação no Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, e precisa se recuperar contra o Sport para seguir com boas chances de se classificar para a próxima Libertadores. Para a partida, o técnico Paulo Autuori não poderá contar com o zagueiro Rafael Marques, que vai cumprir suspensão automática.