Mário Gobbi e candidato da situação decidem novo técnico

O presidente Mário Gobbi deve ser reunir até esta quarta-feira com o candidato da situação Roberto de Andrade para definir o nome do próximo técnico do Corinthians e oficializar uma proposta. O prazo de anunciar o nome do treinador continua sendo na próxima segunda-feira.

Tite ainda é o favorito e o treinador vai receber uma oferta oficial ainda nesta semana. Ao Estado, o empresário do treinador, Gilmar Veloz, disse que não foi procurado oficialmente por nenhuma equipe. "O Campeonato (Brasileiro) acabou domingo. Não falamos com ninguém. Mas vou a São Paulo nesta semana", disse ele, que não confirmou se irá se reunir com dirigentes do Corinthians.

Roberto de Andrade acredita que será rápido acertar com o treinador para o lugar de Mano Menezes. "Mas ainda não fechamos com ninguém". Tite é o nome preferido porque também é bem cotado entre os dirigentes da oposição. Semana passada, Paulo Garcia disse que Tite tem o "DNA do Corinthians".

Gobbi, que fica no cargo até o dia da eleição, 7 de fevereiro, quer definir logo a escolha do técnico e acelerar contratações e a renovação de Guerrero. O auxiliar-técnico contratado do clube, Sylvinho, vai mesmo trabalhar com Roberto Mancini na Inter de Milão.