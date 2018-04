Mario Gómez deixa o Besiktas por causa de crise na Turquia

O atacante Mario Gómez anunciou nesta quarta-feira que está deixando o Besiktas. O empréstimo do alemão com o time turco terminou ao fim da última temporada, e ele até desejava permanecer em Istambul, mas mudou de ideia por causa da crise política que assolou o país nas últimas semanas.

"Foi uma decisão difícil que eu tive que pensar muito para tomar. Preciso dizer aos torcedores do Besiktas pessoalmente que é muito pesado para mim não mais jogar neste grande clube, para esta maravilhosa torcida, neste estádio único. A razão para isso é apenas a situação política! Não há razão esportiva ou qualquer outra que me fizeram tomar esta decisão", escreveu em sua página no Facebook.

Gómez, de 31 anos, parecia viver o declínio de sua carreira até ser emprestado ao Besiktas. Mas na Turquia, marcou 26 gols na última temporada e ajudou o Besiktas a ser campeão nacional pela primeira vez desde 2009. "Eu tive muitos momentos maravilhosos! Foi um ano fantástico, com o título sendo o ponto alto", lembrou.

Mas o momento incerto da política da Turquia, que viu falhar uma violenta tentativa de golpe militar há cinco dias, assustou o jogador. "Eu espero que estes problemas políticos possam ser resolvidos pacificamente em breve. Então, seria meu grande desejo jogar pelo Besiktas novamente! O clube e o país cresceram no meu coração neste último ano. Espero vê-los em breve."

Com a decisão, o futuro de Mario Gómez no futebol está incerto. Valorizado e de volta à seleção alemã, ainda não se sabe se ele voltará à Fiorentina, onde atuou de 2013 até o ano passado. Ao longo da carreira, o jogador ainda acumula passagens por Stuttgart e Bayern de Munique.