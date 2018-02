Mario Gomez ficará afastado dos campos até o fim do ano

O atacante alemão Mario Gomez, do Stuttgart, ficará afastado dos campos pelo resto do ano, devido a uma lesão em uma costela. Assim informou nesta sexta-feira o diretor esportivo do Stuttgart, Horst Held, que lamentou a contusão do jogador. "Gomez não jogará mais até o fim do ano. Isso é naturalmente muito ruim para nós", disse Held. O atacante, de pai espanhol e mãe alemã, foi fundamental para o Stuttgart na conquista do título alemão na temporada passada, quando foi considerado o melhor jogador da Bundesliga.