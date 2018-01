Mário Sérgio acredita no São Caetano O técnico do São Caetano, Mário Sérgio, se diz tranqüilo quanto às críticas que vem sofrendo por parte da torcida. Irritados com o fato de seu time não vencer há quatro jogos, os torcedores vêm pedindo a cabeça do treinador, que este ano não vem conseguindo repetir as boas campanhas do time do ABC paulista, quando conquistou dois vice-campeonatos brasileiros e também o vice da Taça Libertadores da América. Mesmo após três empates e uma derrota, Mário Sérgio resolveu rebater às críticas atribuindo os maus resultados aos desfalques. Além disso, disse para a torcida ter um pouco de paciência, pois o campeonato é longo, o que afasta a preocupação imediata. "É o campeonato da paciência e vai acabar prevalecendo aquele clube que tem o melhor ambiente, com pessoas de qualidade também fora de campo. Se não for assim, ninguém agüenta", disse, valorizando a união do elenco como fator diferencial. Para buscar a reabilitação no Brasileirão domingo, diante do Paysandu, no estádio "Anacleto Campanella", Mário Sérgio não poderá contar com Capixaba e Marlon, suspensos. Por outro lado, o volante Marco Aurélio e o lateral-esquerdo Zé Carlos já estão à disposição do treinador.