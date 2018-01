Mário Sérgio administrará desmanche O início da temporada de 2003 para o São Caetano não será diferente dos últimos anos. O time passará por uma profunda reformulação no seu elenco e, agora, a responsabilidade de manter a qualidade técnica ficará com Mário Sérgio. Ele aceita o desafio com naturalidade e lembra até a situação semelhante vivida antes do início do Campeonato Brasileiro de 2002. Na época ele assumiu o clube a apenas uma semana do início da competição e, praticamente, alterou 90% do time. "Na verdade, comecei o Brasileirão com apenas dois titulares que disputaram a final da Copa Libertadores: os zagueiros Daniel e Dininho". As principais baixas do time, sem dúvida, são os volantes Magrão e Claudecir, que voltaram para o Palmeiras. O meia Adãozinho, que também acompanhou os companheiros, era reserva no Brasileirão. Outros jogadores considerados "úteis" também deixaram o elenco, como os atacantes Wágner e Rinaldo, que foram para o Guarani, e o lateral-esquerdo Lúcio, que retornou ao Ituano. A diretoria promete apresentar seus reforços nesta sexta-feira à tarde, na sede social. Estão confirmados o lateral-direito Rafael do Guarani; os volantes Ramalho do Bahia e Marco Aurélio do Palmeiras. O atacante Zé Carlos, do Goiás, também é cotado, e o meia Marcinho, do Paulista, também já teve sua transferência definida pelas diretorias. O jogador, porém, insiste em continuar no Corinthians. A apresentação do elenco será no Estádio Anacleto Campanella, e depois o grupo seguirá para a Estância Santa Luzia, em Mauá, onde iniciará o período de pré-temporada. O time planeja seu trabalho para disputar três competições: o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Nos últimos dois anos, o Azulão participou da Copa Libertadores, o que impediu sua estréia na Copa do Brasil.