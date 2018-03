Mário Sérgio admite retranca em Campinas Como sempre escondendo a escalação do São Caetano para dificultar a vida dos seus adversários, o técnico Mário Sérgio admite que vai tomar alguns cuidados defensivos contra a Ponte Preta, sábado, em Campinas, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas alerta que isso não significa que o time do ABC vai apenas se defender no Majestoso. Segundo o técnico, existe um equilíbrio muito grande na competição e não há como atuar dentro e fora de casa da mesma maneira. ?Quando estamos em casa, naturalmente, podemos ser mais agressivos. Mas fora é diferente, porque os adversários são mais arrojados." Ele aceita a crítica da falta de agressividade nos jogos fora, mas justifica que o time ?ainda não achou a melhor forma de jogar fora, onde é preciso ter velocidade no contra-ataque e melhor poder de conclusão". O exemplo maior desta deficiência é o atacante Adhemar, que há três meses não marca um gol. Ele, inclusive, nem atuou no empate por 1 a 1 com o Paraná, na última rodada, em Curitiba. Para o jogo contra a Ponte o meio-de-campo será reforçado com as voltas do volante Ramalho e do meia Luis Carlos Capixaba, que cumpriram suspensão. O difícil é saber quem deve sair do time. Um segredo que será desvendado somente momentos antes do jogo em Campinas.