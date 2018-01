Mário Sérgio afasta favoritismo O técnico do São Caetano, Mário Sérgio, acha que não pode considerar seu time favorito à conquista do título no Campeonato Paulista de 2003, repetindo sua postura adotado no Campeonato Brasileiro do ano passado. Na opinião do técnico, os times que têm maiores investimentos são os grandes favoritos. "Os clubes que mais investem têm uma chance maior de ser campeão.", citando Corinthians e São Paulo como os principais candidatos à conquista, sem esquecer de lembrar que a renovação do Santos, por circunstâncias, funcionou bem. Devido à realidade do São Caetano, Mário Sérgio acha que dar vôos mais altos é mais complicado. "Em função da política e administração implantadas pelo clube, é mais difícil dar vôos muitos altos. Porém, assim, poderemos pagar todos os salários em dia. Acho que este é o caminho correto dentro da realidade do País." De qualquer modo, o treinador dá um recado para a torcida. "Nós somos profissionais e vamos dar conta do recado." O São Caetano fica em Mauá, onde está realizando a pré-temporada, até dia 25, véspera da estréia no Campeonato Paulista, diante da Portuguesa, em São Paulo.