Mário Sérgio ainda espera reforços O técnico Mário Sérgio acha muito cedo para emitir qualquer opinião sobre o novo elenco do time do São Caetano para a temporada de 2003. Após sofrer um novo desmanche, o clube ainda busca reforços para a disputa do Paulistão 2003, que começa dia 25 de janeiro. Entre os sete reforços apresentados pela diretoria não existe nenhum nome de expressão. Mas este fato, segundo os dirigentes, não é motivo para preocupação, porque a filosofia do São Caetano sempre foi de investir em jogadores desconhecidos e com vontade de vencer. "Respeito a filosofia do clube, porque tudo funcionou bem até agora. Mas, é claro, que ainda buscamos outros jogadores para reforçar o elenco", avisou Mário Sérgio, em Mauá, onde o time realiza o período de pré-temporada. O sonho de ter um grande craque cai por terra com o acerto de Marcelinho Carioca com o Vasco. Antes deles, a diretoria pensou em contratar Ramon, mas o meia acabou se transferindo para o futebol japonês.