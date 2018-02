Mário Sérgio aperta os treinos Enquanto aguarda a definição dos confrontos contra o Botafogo pela segunda fase da Copa do Brasil, o técnico Mário Sérgio segue realizando treinamentos em dois períodos com seus jogadores. E pretende tirar o máximo de proveito para fortalecer o grupo visando também o Campeonato Brasileiro, que começa no final do mês. O treinador acredita que estas duas semanas sem jogos estão sendo benéficas para o time, que está tendo tempo para corrigir algumas falhas apresentadas ao longo do Campeonato Paulista. A diretoria não confirma a contratação de nenhum reforço, mas deve apresentar mais um ou dois jogadores para o Campeonato Brasileiro. Os nomes, porém, são mantidos em absoluto sigilo. A assessoria do clube não confirmou também o interesse nos atacantes Denni e Nunes que defenderam o rival Santo André no Campeonato Paulista.