Mário Sérgio assume o Atlético-PR Mário Sérgio é o novo técnico do Atlético Paranaense. A apresentação está marcada para esta quarta-feira, quando ele começa a trabalhar com os jogadores, preparando-se para o Campeonato Brasileiro. Mário Sérgio substitui Flávio Lopes, demitido logo após conquistar o bicampeonato estadual. O novo técnico tem experiência como jogador e treinador. Ele já comandou o Corinthians no Campeonato Brasileiro de 1993, quando chegou na terceira colocação, com apenas uma derrota. Seu último time foi o Vitória da Bahia. Ele também atuou como comentarista esportivo na televisão.