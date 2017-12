Mário Sérgio desmente ida para Corinthians O técnico do Atlético-PR, Mário Sérgio, negou que tenha sido sondado pela diretoria do Corinthians para assumir a equipe em uma eventual saída de Juninho. Neste domingo, após seu time vencer o Iraty por 3 a 1, no Campeonato Paranaense, ele reafirmou sua disposição. ?Não conversei com ninguém, não fui procurado por ninguém, não quero treinar o Corinthians?, disse a uma rádio local. Assim, Oswaldo de Oliveira firma-se como favorito na corrida para substituir Juninho no Corinthians. No início da semana passada, logo que surgiram os primeiros boatos sobre a possível queda de Juninho, Mário Sérgio havia descartado essa possibilidade de mudança. ?Eu tenho vínculo com o Atlético, vim por causa do Mário Celso Petraglia (presidente do Atlético), para ganhar a metade do que recebia no São Caetano e tenho um contrato de homem com o clube, e homens cumprem as palavras?, disse na ocasião. Mário Sérgio tem contrato dezembro e caso mude de idéia ou o clube o dispense, terá de pagar ou receber multa que não teve seu valor divulgado. Com a vitória desse fim de semana, o Atlético já está classificado para a segunda fase do Campeonato Paranaense e é apontado como um dos favoritos ao título deste ano.