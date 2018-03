Mário Sérgio deve alterar São Caetano Ainda lamentando o empate sem gols com o Atlético-PR, quarta-feira, o São Caetano prepara mudanças para o jogo contra o Guarani, domingo à tarde, de novo, no Estádio Anacleto Campanella, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Devido a suspensões, o técnico Mário Sérgio terá, novamente, que promover várias alterações no time. Dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão: o volante Mineiro e o zagueiro Tiago. Por outro lado, quatro jogadores voltam de suspensão: o goleiro Sílvio Luiz, o volante Ramalho, o meia Marcelo Mattos e o atacante Marcinho. Para Mário Sérgio, as mudanças são indiferentes porque ?todos os jogadores que fazem parte do grupo têm condições de jogar". Tanto que ele sempre mudou o time, muitas vezes até após vitórias importantes. O difícil é saber quem vai entrar nas vagas abertas. Mas algumas voltas são certas, como do goleiro Sílvio Luiz no lugar de Sílvio e do atacante Marcinho no lugar de Adhemar. Na defesa, Serginho deve entrar na vaga de Tiago. O time treinou nesta sexta-feira na Chácara Santa Luzia e sábado pela manhã faz apenas um treino leve. A diretoria confirmou que não pretende negociar o meia-atacante Anaílson, pretendido pelo Sport. O jogador também já manifestou desejo de continuar no clube. ?Estamos brigando pela ponta. Não pretendo sair daqui." O São Caetano é oitavo colocado, com 26 pontos.