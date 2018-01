Mário Sérgio diz que fica no São Caetano O técnico do São Caetano, Mário Sérgio, negou nesta quarta-feira que tenha sido procurado pela diretoria do Grêmio para substituir Tite na seqüência do Campeonato Brasileiro. O primeiro nome a ser consultado foi o de Renato Gaúcho, treinador do Fluminense. Um aumento no seu salário foi suficiente para mantê-lo nas Laranjeiras. Hugo De León e Valdir Espinosa também estariam na lista do Grêmio. ?Ninguém do Grêmio me procurou. Eu tenho contrato até dezembro, inclusive com multa rescisória (não revelou o valor) no São Caetano e não pretendo deixar o clube agora", afirmou o treinador, que comandou os treinos normalmente nesta quarta-feira na Chácara Santa Luzia, em Mauá, na Grande São Paulo. O destaque do coletivo foi o meia Marcelo Matos, convocado pelo técnico Valinhos para participar de dois amistosos pela seleção sub-20 ainda este mês. A preocupação, agora, é definir o time para o jogo contra o Corinthians, domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC.