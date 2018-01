Mário Sérgio elogia atuação do S. Caetano O empate do São Caetano sem gols diante da Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, provou que o elenco é muito equilibrado. Esta é a opinião do técnico Mário Sérgio, que rasgou elogios aos seus jogadores. O Azulão ainda continua sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, mas já soma 15 pontos. A explicação para tantos elogios do exigente técnico são os inúmeros desfalques que teve para armar o time que, segundo ele, "mereceu vencer a Ponte". O zagueiro Serginho já estava vetado com uma contusão muscular na parte posterior da coxa esquerda, mas Dininho também acabou vetado momentos antes do jogo. Além destes dois, Elivélton, Adhemar e Anaílson ficaram fora do time por contusões. Sem contar o lateral-esquerdo Zé Carlos, suspenso por três jogos e que ainda terá que ficar fora mais uma vez. "O Gustavo e o Tiago estiveram perfeitos", elogiou o técnico à sua nova dupla de zagueiros que atuaram juntos pela primeira vez num jogo oficial. O técnico só lamentou as chances de gols perdidas, que poderiam resultar na primeira vitória do time na competição. O elenco só retorna aos treinos na terça-feira cedo, quando inicia os preparativos para o jogo contra o Corinthians, dia 8, no ABC.