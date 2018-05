Mário Sérgio elogia jogadores e valoriza vice-campeonato

Satisfeito com a goleada por 4 a 1 sobre o Santo André, no Beira-Rio, o técnico Mário Sérgio valorizou o vice-campeonato do Internacional e elogiou os seus jogadores, apesar da perda do título. O time gaúcho só se sagraria campeão caso o Flamengo empatasse com o rival Grêmio, no Maracanã.

"Entre os 20 melhores do Brasil, você chegar em segundo é muito importante. Nas circunstâncias que aconteceu foi uma vitória", comentou o treinador, que teve um mandato tampão no comando do Inter. Ele deve deixar o clube com o encerramento do Brasileirão.

De saída, ele elogiou a diretoria e o grupo de jogadores do Inter. "Tive o prazer de trabalhar com grandes homens. Tenho essa dívida de gratidão com os jogadores e com a direção que confiou no meu trabalho", avaliou. O treinador esteve à frente do time nos últimos 11 jogos da competição. Obteve seis vitórias, três empates e duas derrotas, exibindo um aproveitamento de quase 64%.

O vice-presidente de futebol, Fernando Carvalho, também preferiu valorizar o segundo lugar e disse que o Inter será um dos favoritos na Copa Libertadores. "Vice-campeonato equivale a um título da Copa do Brasil porque vamos pra Libertadores direto. Não esperávamos que o Grêmio fosse vencer. Ele não ganhou nenhum jogo fora de casa no campeonato, não ganharia agora. Vamos ser um dos postulantes ao título da Libertadores de 2010", avisou.

Já o meia Giuliano destacou a boa temporada do Inter, que conquistou o Campeonato Gaúcho, foi vice da Copa do Brasil e ainda faturou a Copa Suruga, no Japão. "Conquistamos dois títulos e chegamos em mais três finais. Foi um bom ano para o Inter. Era importante a gente vencer e assim terminamos o ano bem".