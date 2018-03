Mário Sérgio entrega cargo no Atlético-PR O técnico Mário Sérgio, do Atlético Paranaense, não resistiu à perda do campeonato estadual para o Coritiba neste domingo e entregou, no início da noite, o cargo de treinador da equipe Rubro-Negra. Entre os mais cotados para assumir está o técnico Tite, que já havia sido sondado anteriormente. Mário não foi localizado em seu telefone celular, mas a assessoria de imprensa do clube confirmou a saída do técnico, que pediu demissão após a derrota. A situação de Mário Sérgio não estava confortável, principalmente por causa das diversas mudanças táticas e técnicas que ele promovia na maneira de atuar da equipe. Em sua passagem pelo Atlético, colecionou desafetos como o meia Adriano, que foi barrado no time após forçar uma transferência para outra equipe, além do lateral-direito Alessandro, barrado até no banco de reservas. Na última semana, ela ficou pior após a derrota para o Coritiba por 2 a 1, que abriu caminho para o bicampeonato do rival. Neste domingo, Mário Sérgio voltou a ser vaiado após trocar Jádson, destaque da equipe, por André Luis, minutos antes de levar o gol que custou o campeonato. Com a saída de Mário Sérgio, a diretoria deve anunciar o novo treinador neste início de semana, antes da estréia da equipe no Campeonato Brasileiro.