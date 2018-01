Mário Sérgio espera reação do São Caetano Para o técnico Mário Sérgio, o São Caetano sofreu uma derrota "extremamente injusta" diante do Vasco, no último domingo, quando perdeu por 1 a 0, perdendo também a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A solução, segundo ele, será recuperar estes pontos dentro de casa. "As vitórias vão vir, com certeza. Só espero que venham rápido para evitar problemas", disse Mário Sérgio. "Acho que meu time se superou, mesmo porque jogamos com dez jogadores por muito tempo", justificou o treinador, lembrando a expulsão do meia Luis Carlos Capixaba no final do primeiro tempo. Mário Sérgio também teve que dar várias explicações por ter deixado o atacante Adhemar no banco de reservas no jogo com o Vasco. "Quem acompanha o dia-a-dia sabe que ele (Adhemar) não atravessa boa fase", explicou o treinador. O maior artilheiro do clube, com 54 gols, não marca há mais de dois meses. Mas ele deve ter nova chance no domingo, contra o Paysandu. A diretoria do São Caetano confirmou as negociações com o Palmeiras para a liberação do zagueiro Daniel, mas não revelou os valores envolvidos. O jogador é dono de seu passe, mas tem contrato vigente com o clube do ABC.