Mário Sérgio espera volta de titulares O técnico Mário Sérgio aguarda o retorno de dois dos seus principais jogadores para poder armar o time do São Caetano para a disputa do Campeonato Paulista. Os atacantes Robert e Marcinho, que estão com a seleção brasileira Sub-23 disputando um torneio no Catar, são considerados titulares pelo treinador. "São dois jogadores de muitas qualidades. O Robert era nosso titular e o Marcinho disputou quase todos os jogos pelo Corinthians no Brasileirão", afirmou o técnico do São Caetano. Mário Sérgio ainda está em dúvida em algumas posições. Na lateral-direita, Rafael e Marlon brigam pela vaga de titular, enquanto o companheiro de Dininho na defesa pode ser Serginho ou Marco Aurélio. A equipe do São Caetano permanece em Mauá, onde está realizando a pré-temporada, até 25 de janeiro. No dia seguinte, o time estréia contra a Portuguesa, no Canindé, em São Paulo.