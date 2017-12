Mário Sérgio estréia e Atlético-PR vence O técnico Mário Sérgio estreou com vitória no comando do Atlético-PR. Com um futebol convincente apenas no segundo tempo, o time fez 1 a 0 em cima do Paraná, encerrando um jejum de quatro jogos sem vencer. E, com 29 pontos, passa a ocupar uma posição intermediária na tabela de classificação do Brasileiro. O Paraná não repetiu as últimas quatro apresentações, quando conquistou três vitórias e um empate, e mantém os 35 pontos. O cineasta Francis Ford Coppola, que está visitando Curitiba, ocupou um camarote no estádio e assistiu, pelo menos, a um bom segundo tempo do clássico paranaense. Apesar de ser o dono da casa, Atlético demonstrou maior nervosismo no início do jogo, refletido na intranqüilidade da defesa e numa atuação fraca no meio-de-campo, que tornava inoperante o ataque. Mas o Paraná não se aproveitou da facilidade que o adversário deu, preferindo aguardar o Atlético para tentar contra-ataques, que também eram ineficientes. Apesar da disposição dos jogadores dos dois times para dar movimentação ao jogo, as deficiências técnicas eram evidentes. O resultado era uma partida truncada, com faltas multiplicando-se a cada minuto. O estreante técnico do Atlético acordou antes para a partida, orientando Rodrigo, que estava improvisado na lateral-direita, para fechar pelo meio, onde tem mais intimidade. Com isso, Adriano e Alex Mineiro cresceram na partida e passaram a comandar o jogo no segundo tempo. A pressão atleticana foi inevitável. O Paraná tentou evitar a pressão adversária, mas não evitou o gol do Atlético. Aos 32 minutos, Rogério Corrêa aproveitou o cruzamento para cabecear - o goleiro Flávio não conseguiu segurar - e fazer o único gol do clássico.