Mário Sérgio fora. Assume Procópio O técnico Mário Sérgio foi demitido do Atlético-MG na manhã deste domingo, ainda em Ribeirão Preto (SP), onde a delegação do time mineiro se encontra depois da derrota no sábado para o Figueirense, de virada, por 2 a 1. Segundo a assessoria de imprensa do clube mineiro, Procópio Cardoso assume o comando do time nas três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele será apresentado à torcida nesta segunda-feira pela manhã. Junto com Mário Sérgio saíram do Atlético-MG o o auxiliar João Marcelo, o preparador físico Samir Omeiri e o treinador de goleiros Chiquinho. Mário Sérgio dirigiu o Alvinegro em nove jogos, com três vitórias, um empate e cinco derrotas.